Tania Cagnotto è incinta di nuovo e annuncia il ritiro

Cicogna in volo per Tania Cagnotto. La famosa nuotatrice è incinta per la seconda volta. A farlo sapere la diretta interessata su Instagram in un lungo post nel quale ha annunciato il suo ritiro dalle Olimpiadi di Tokyo, posticipate al 2021 per via dell'emergenza Coronavirus. Tania, 35 anni, ha scelto di allargare la famiglia dopo

Eurosport_IT : ?? Si ritira la più grande tuffatrice italiana di sempre! Grazie di tutto @TCagnotto e auguri per il prossimo bebè i… - ItaliaTeam_it : Semplicemente GRAZIE. ?? Tania #Cagnotto ha annunciato il ritiro dall'attività agonistica. @TCagnotto… - LiaCapizzi : Si ritira la regina dei tuffi. Tania Cagnotto diventerà mamma per la seconda volta e dice stop. Niente più gare, no… - giuroc80 : RT @MediasetTgcom24: Tuffi, Tania Cagnotto annuncia il ritiro: no a Olimpiadi, sono incinta #taniacagnotto - RoJuventina : RT @ItaliaTeam_it: Semplicemente GRAZIE. ?? Tania #Cagnotto ha annunciato il ritiro dall'attività agonistica. @TCagnotto @FINOfficial_ h… -