Tania Cagnotto annuncia il ritiro: «Sono incinta, scelgo la famiglia» (Di domenica 9 agosto 2020) La tuffatrice italiana ha annunciato l’addio alle competizioni: «So che molti di voi volevano vedermi ancora una volta sul trampolino e mi spiace di avervi deluso» Leggi su corriere

Eurosport_IT : ?? Si ritira la più grande tuffatrice italiana di sempre! Grazie di tutto @TCagnotto e auguri per il prossimo bebè i… - LiaCapizzi : Si ritira la regina dei tuffi. Tania Cagnotto diventerà mamma per la seconda volta e dice stop. Niente più gare, no… - Corriere : Tania Cagnotto annuncia il ritiro: «Sono incinta, scelgo la famiglia» - matteodipaolo89 : RT @LiaCapizzi: Si ritira la regina dei tuffi. Tania Cagnotto diventerà mamma per la seconda volta e dice stop. Niente più gare, non rincor… - sghiris : RT @LiaCapizzi: Si ritira la regina dei tuffi. Tania Cagnotto diventerà mamma per la seconda volta e dice stop. Niente più gare, non rincor… -