Tabellone quarti di finale Champions League 2019-20: ecco gli accoppiamenti (Di domenica 9 agosto 2020) , l’Atalanta rimane l’unica italiana ancora in gioco Con l’eliminazione del Napoli di ieri sera l’Atalanta rimane l’unica squadra italiana in Champions League. ecco il Tabellone completo dei quarti: quarti Mercoledì 12 agosto, ore 21: Atalanta – PSG Giovedì 13 agosto, ore 21: Lipsia – Atletico Madrid Venerdì 14 agosto, ore 21: Bayern Monaco – Barcellona Sabato 15 agosto, ore 21: Lione – Manchester City Semifinali Martedì 18 agosto, ore 21: Atalanta/PSG – Lipsia/Atletico Madrid (stadio Da Luz) Mercoledì 19 agosto, ore 21: Bayern Monaco/Barcellona – Lione/Manchester City (stadio José Alvalade) finale Domenica 23 agosto, ore 21 a Lisbona ... Leggi su calcionews24

Mercoledì 12 agosto, ore 21: Atalanta – PSG Giovedì 13 agosto, ore 21: Lipsia – Atletico Madrid Venerdì 14 agosto, ore 21: Bayern Monaco – Barcellona Sabato 15 agosto, ore 21: Lione – Manchester City ...