Svizzera, caos in Cham-Bellinzona: magazziniere finisce in ospedale dopo una spinta (Di domenica 9 agosto 2020) La partita di qualificazione alla Coppa Nazionale Svizzera tra Cham e Bellinzona si è macchiata di un brutto gesto. Stephan Lehmann, ex giocatore del Sion e attuale preparatore dei portieri della squadra casalinga, nel recuperare una palla uscita dal campo, ha spintonato il magazziniere del Bellinzona che è stato ricoverato in nazionale dopo aver sbattuto la testa. "È un gesto inqualificabile", ha spiegato il presidente dei granata Paolo Righetti ai microfoni di ticinonews.

La partita di qualificazione alla Coppa Nazionale svizzera tra Cham e Bellinzona si è macchiata di un brutto gesto. Stephan Lehmann, ex giocatore del Sion e attuale preparatore dei portieri della squa ...

