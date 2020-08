Sussidi dannosi per l’ambiente verso il taglio. “Stop alle accise scontate sul gasolio per finanziare la transizione ecologica” (Di domenica 9 agosto 2020) È iniziata la guerra ai Sussidi ambientalmente dannosi, che costano al nostro Paese più di 19 miliardi di euro l’anno 16,8 dei quali destinati alle fonti fossili. Il governo aveva già annunciato di volerli rivedere e da qualche giorno sul sito del ministero dell’Ambiente è partita una consultazione online di cittadini e imprese sul lavoro svolto dalla Commissione interministeriale per lo studio e l’elaborazione di proposte finalizzate alla transizione ecologica. Le proposte in discussione sono sei e puntano a rimodulare sette Sussidi dannosi. La prima prevede un intervento non da poco: il ritocco all’insù dell’accisa sul gasolio, che oggi gode di un’agevolazione. Se la riforma andasse in porto, alla ... Leggi su ilfattoquotidiano

minambienteIT : #Ambiente: al via consultazione pubblica su sussidi ambientalmente dannosi #SAD. @SergioCosta_min : una transizione… - clikservernet : Sussidi dannosi per l’ambiente verso il taglio. “Stop alle accise scontate sul gasolio per finanziare la transizion… - Noovyis : (Sussidi dannosi per l’ambiente verso il taglio. “Stop alle accise scontate sul gasolio per finanziare la transizio… - sabribri1977 : RT @FidanzaCarlo: Sapete cosa nasconde questa “Consultazione pubblica su sussidi ambientalmente dannosi”? L’ennesima stangata, questa volta… - ItaIiaSovrana : RT @FidanzaCarlo: Sapete cosa nasconde questa “Consultazione pubblica su sussidi ambientalmente dannosi”? L’ennesima stangata, questa volta… -

Ultime Notizie dalla rete : Sussidi dannosi Sussidi dannosi per l’ambiente verso il taglio. “Stop alle accise scontate sul gasolio per… Il Fatto Quotidiano Illudersi a colpi di bonus

La formula di rito «salvo intese tecniche» lascia aperta una prateria di interpretazioni del Decreto Agosto. Una manovra da 25 miliardi che porta l’ammontare degli interventi di quest’anno a più di 10 ...

L’umanità farà la fine della rana bollita?

È arrivato il grande caldo, improvvisamente ci troviamo a boccheggiare, mentre poche settimane prima eravamo tentati di riattivare il riscaldamento in casa. Chi si occupa di ambiente conosce la stor ...

La formula di rito «salvo intese tecniche» lascia aperta una prateria di interpretazioni del Decreto Agosto. Una manovra da 25 miliardi che porta l’ammontare degli interventi di quest’anno a più di 10 ...È arrivato il grande caldo, improvvisamente ci troviamo a boccheggiare, mentre poche settimane prima eravamo tentati di riattivare il riscaldamento in casa. Chi si occupa di ambiente conosce la stor ...