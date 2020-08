Storica visita a Taiwan del segretario della Salute Usa (Di domenica 9 agosto 2020) Il segretario della Salute statunitense, Alex Azar, è atterrato a Taipei, capitale di Taiwan. Si tratta di una visita Storica, la prima di un alto funzionario americano nell’isola dal 1979, anno della rottura dei rapporti diplomatici. Azar incontrerà il ministero degli Esteri e della Sanità e si intratterrà in un colloquio con la presidenza dell’ex isola di Formosa, Tsai Ing-Wen, ‘nemica’ Storica di Pechino. Leggi anche: Coronavirus, Stati Uniti e l’isola anti-Cina La risposta della Cina Per questo la Cina ha commentato l’iniziativa minacciando “forti contromisure”, spiegando che si batterà per preservare il principio “una sola ... Leggi su italiasera

