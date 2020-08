Stadio Roma: Campidoglio, ok Giunta delibere propedeutiche a convenzione urbanistica per realizzazione progetto (Di domenica 9 agosto 2020) . Approvati provvedimenti con schema convenzioni per unificazione via del Mare-via Ostiense e per potenziamento ferrovia Roma-Lido. La Giunta capitolina ha approvato le due delibere necessarie e propedeutiche per l’approvazione del provvedimento finale relativo al progetto del nuovo Stadio a Tor di Valle, ovvero la convenzione urbanistica che dovrà essere sottoscritta tra Roma Capitale e il soggetto attuatore. La Giunta capitolina ha dato via libera alla delibera con lo schema di Accordo di collaborazione tra Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma relativo all’adeguamento del progetto definitivo dell’unificazione della via del Mare e ... Leggi su romadailynews

