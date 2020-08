Speranza replica a Salvini: 'Chiudendo l'Italia abbiamo salvato tante persone' (Di domenica 9 agosto 2020) Salvini parla di 'sequestro di persona" per milioni di milioni di Italiani e invoca il processo per Conte e per il governo. Premesso che in quei giorni lui chiedeva insistentemente di 'chiudere tutto' ... Leggi su globalist

Salvini parla di 'sequestro di persona" per milioni di milioni di italiani e invoca il processo per Conte e per il governo. Premesso che in quei giorni lui chiedeva insistentemente di 'chiudere tutto' ...

Coronavirus, Roberto Speranza: "Abbiamo salvato l'Italia. Alzano e Nembro? Nessun buco temporale"

Le spara grossissime, Roberto Speranza, il ministro della Salute che intervistato dal Corriere della Sera dice chiaro e tondo che "chiudere tutto ha salvato l'Italia". E ancora: "La strategia del lock ...

