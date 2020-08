Speranza non si cura di Salvini: «Il lockdown ha salvato il Paese, la gente ha capito come sono andate le cose» (Di domenica 9 agosto 2020) L’unica cosa che preoccupa Roberto Speranza, al momento, è la riapertura delle scuole il 14 settembre. È un obiettivo, fa sapere il ministro della Salute al Corriere della Sera, su cui tutto l’esecutivo è concentrato e su cui non sono ammessi errori. L’altra cosa che lo turba leggermente è, in questa fase, l’abbassamento dell’età media legata al contagio da coronavirus in Italia. Tutte le polemiche sulle zone rosse di Alzano e Nembro, sulle critiche sollevate dall’opposizione, sui verbali del comitato tecnico-scientifico e le contestuali scelte del governo non lo scalfiscono minimamente. LEGGI ANCHE > «Te li facciamo ingoiare uno a uno», le minacce al ministro Speranza dopo le sue parole sui vaccini Speranza sul ... Leggi su giornalettismo

Pontifex_it : Tutti abbiamo bisogno del Padre che ci tende la mano. Pregarlo, invocarlo, non è illusione; illusione è pensare di… - petergomezblog : Aborto, Speranza: “Pillola Ru486 si potrà assumere fino alla nona settimana e non servirà il ricovero” - carlaruocco1 : Dalla martoriata #Beirut, ci giungono immagini che sono un grande segno della volontà dei giovani di non piegarsi a… - Loca17Alex : @fedemello Non si dimette nessuno in Italia, se non si dimette Fontana per scandalo soldi e camici non c’è speranza - marcmaggioni : Le nuove linee sull'uso della #Ru486 non tutelano le donne. E di certo non viene rispettata una buona legge come la… -