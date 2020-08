Silverstone, Leclerc: 'Ho quasi sperato nel podio...' Binotto: 'Vettel? Momento duro' (Di domenica 9 agosto 2020) 'Questo quarto posto è come una vittoria? È brutto sentirlo, ma dobbiamo guardare le cose come stanno adesso, e se me lo avessero detto questa mattina avrei firmato subito'. Charles Leclerc si ... Leggi su gazzetta

SkySportF1 : ?? Dal 360° di Vettel alla rimonta di Leclerc Un super Verstappen 'frega' le Mercedes ?? Che gara a Silverstone? ?… - SkySportF1 : Leclerc dopo il GP dei 70 anni della F1: 'Quarto come una vittoria? Brutto sentirlo' #SkyMotori #F1 #Formula1 #F170 - SkySportF1 : 91, 91! A Silverstone è sempre @LewisHamilton .@Charles_Leclerc, che giro! Ma è sotto investigazione per unsafe rel… - fisco24_info : F1, a Silverstone trionfa a sorpresa Verstappen che batte le Mercedes. La Ferrari quarta con Leclerc: Per Lewis Ham… - serenel14278447 : F1, Verstappen vince a Silverstone e rompe il dominio Mercedes. La Ferrari di Leclerc ai piedi del … -

Ultime Notizie dalla rete : Silverstone Leclerc Leclerc: "Ho quasi sperato nel podio..." Binotto: "Bella rimonta. Seb? Momento duro" La Gazzetta dello Sport Capolavoro Verstappen a Silverstone, Leclerc chiude quarto

SILVERSTONE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Un super Max Verstappen trionfa al Gran Premio del 70° Anniversario della Formula Uno. Sul circuito di Silverstone è il pilota olandese della Red Bull, al nono ...

F1, Silverstone: successo di Verstappen, 4° Leclerc

L'olandese vince con la Red Bull il Gp del Regno Unito. Sul podio le Mercedes di Hamilton e Bottas. 4° Leclerc. Male Vettel: 12°.

SILVERSTONE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Un super Max Verstappen trionfa al Gran Premio del 70° Anniversario della Formula Uno. Sul circuito di Silverstone è il pilota olandese della Red Bull, al nono ...L'olandese vince con la Red Bull il Gp del Regno Unito. Sul podio le Mercedes di Hamilton e Bottas. 4° Leclerc. Male Vettel: 12°.