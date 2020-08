Setién: “Gattuso? Gli rinnovo i complimenti. Abbiamo meritato la vittoria” (Di domenica 9 agosto 2020) Quique Setién, tecnico del Barcellona, ha parlato nel post-gara dopo al vittoria contro il Napoli in Champions League. Queste le parole dell’allenatore blaugrana: “Adesso affronteremo le gare con lo stesso entusiasmo del match col Napoli. Siamo stati bravi, Abbiamo meritato la vittoria. Ci siamo difesi con intelligenza contro il Napoli, una delle migliori squadre d’Italia. Messi? Sta bene, non credo sia grave. L’abbraccio di Gattuso? Gli ho rinnovato i complimenti per il lavoro straordinario che sta svolgendo e l’evoluzione che il Napoli ha avuto con lui. Sono un suo fedele ammiratore.” Foto: twitter Barça L'articolo Setién: “Gattuso? Gli rinnovo i complimenti. Abbiamo meritato la vittoria” proviene da ... Leggi su alfredopedulla

