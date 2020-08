Serie A, De Siervo: «Nuovo Dpcm rappresenta la svolta per gli stadi» (Di domenica 9 agosto 2020) Luigi De Siervo ha espresso le proprie considerazioni sul Nuovo Dpcm: le parole dell’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, amministratore della Lega Serie A, ha parlato del Nuovo Dpcm attraverso una nota ufficiale. «L’emendamento sugli stadi al Decreto Semplificazione può rappresentare la svolta che attendiamo da tanti anni per dare uno slancio al nostro calcio. È necessario che finalmente si riesca a favorire l’ammodernamento di impianti ormai obsoleti e la costruzione di stadi polifunzionali e moderni, al passo con quelli costruiti in tutta Europa». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

