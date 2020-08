Sergio Castellitto: «Siamo tutti orfani davanti al mare di Lampedusa» (Di domenica 9 agosto 2020) «L’umanità è come un unico corpo, se una parte di esso soffre, il resto dell’umanità non può stare sereno», a dirlo è Sergio Castellitto nel film Nour di Maurizio Zaccaro, in cui interpreta il medico di Lampedusa Pietro Bartolo. Una frase che definisce l’essenza del “salvatore di migranti”, la cui storia era già stata raccontata in parte in Fuocoammare di Gianfranco Rosi (Orso d’Oro a Berlino). Ora un altro frammento della sua vita si mostra in questo film che uscirà nelle sale il 10, 11 e 12 agosto e che dal 20 verrà trasmesso su Sky. Leggi su vanityfair

ciocapiatti : @Rox_theFox_ Per me l'attore più bravo in circolazione è Sergio Castellitto - byronic : Ho visto Sergio Castellitto per strada. È davvero figo. Non ero preparata. - nour_film : RT @VisionDistrib: Storie di vita del medico di Lampedusa. Sergio Castellitto è @bartolopietro1 in #Nour. Evento speciale il 10, 11 e 12… - nour_film : NOUR: intervista a Sergio Castellitto. - tannaule : @sardella_luca Bravissimo Sergio Castellitto -