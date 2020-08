Sergio Battelli (M5s): «Follia dire che gestisco i miliardi del Recovery Fund, basta essere bollato a vita per la terza media» – L’intervista (Di domenica 9 agosto 2020) «Attacco indegno e scandaloso. È falso dire che io gestisca i 209 miliardi del Recovery Fund. Una Follia. Sui miei titoli di studio, poi, non ho niente da nascondere: è vero, ho la terza media, faccio il chitarrista in una band rock “a tempo perso” e ho lavorato in un negozio di animali. E allora? Aver lavorato onestamente significa essere uno str*nzo? E poi dicono che i politici non conosco la realtà. Sono stufo di chi mi attacca perché “amico di” Luigi Di Maio». A parlare a Open è Sergio Battelli, 37 anni, deputato ligure del M5s, presidente della XIV Commissione Politiche dell’Unione europea, accusato di vigilare sul ... Leggi su open.online

