"Semi-analfabeta". Il grillino con la terza media imbarazza il M5s: Di Maio interviene, ma per lui è la fine (Di domenica 9 agosto 2020) Su Sergio Battelli, il grillino con la terza media riconfermato come presidente della Commissione Politiche Ue della Camera, sono piovute solo critiche. "Ergo, l'uomo di punta del M5S, partito di maggioranza, per gestire tutto il bendidio che sta per arrivare dall'Europa è un Semi-analfabeta, certo Battelli! Poi il problema erano gli olandesi, ve'?" scrive un utente dopo la notizia che sarà lui, assieme ad altri, a gestire il Recovery Fund. A fargli eco un altro che cinguetta: "Vi fareste operare da un medico non laureato, vi fareste aggiustare una auto da un meccanico che prima di voi aveva gestito un pub? Fareste dirigere una banca a un commesso di Zara? Potreste fare un concorso da netturbino senza diploma? In tutti i casi no. Ecco l'errore Battelli". ... Leggi su liberoquotidiano

