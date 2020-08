Scuola, la soluzione di Norcia per distanziare gli alunni: “Vernice segnaposto sotto i banchi. In aula con la massima sicurezza” (Di domenica 9 agosto 2020) Due nuove scuole e distanziamento tra alunni garantito con la tecnica della vernice sotto le gambe dei banchi, per “segnare” i posti: “il nuovo anno scolastico a Norcia inizierà in totale sicurezza” assicura la dirigente scolastica, Rosella Tonti. Lo fa mentre accompagna l’Ansa nelle varie aule mostrando la disposizione dei banchi, gli ingressi e le uscite dai plessi. Le scuole nuove, che saranno consegnate nella prima settimana di settembre, sono quelle che ospiteranno gli studenti delle superiori e i bimbi della materna. “I piccolini – sottolinea Tonti – entreranno in una struttura definitiva che è bellissima e funzionale, mentre i grandi saranno accolti in un complesso temporaneo realizzato in questo post emergenza sisma, ... Leggi su ilfattoquotidiano

Barbierato: "Le scuole frazionali sono una risorsa essenziale"

ADRIA (Rovigo) - "La riunione con la dirigenza scolastica e i genitori degli alunni delle scuole di Adria è fissata alle ore 18 del 20 agosto a palazzo Tassoni”. Annuncia il sindaco Omar Barbierato ch ...

