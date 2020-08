Scuola, il nuovo allarme dei presidi: “Servono 20mila aule in spazi alternativi” (Di domenica 9 agosto 2020) Scuola, l’allarme dei presidi sulle aule: “Per oltre il 50 per cento gli spazi alternativi non sono stati trovati”. ROMA – Scuola, il nuovo allarme dei presidi sulle aule. Secondo quanto riferito dall’Associazione Nazionale, citata dall’Ansa, sono circa 20mila le classi che dovranno essere allestite in spazi alternativi in vista dell’inizio dell’anno scolastico. Al momento, i buchi sono oltre il 50% e le situazioni più critiche si registrano nelle grandi città come Roma. E’ stato comunicato, inoltre, che gli alunni che dovranno lasciare il proprio istituto per svolgere la lezione sono oltre 400mila e quindi il ... Leggi su newsmondo

virginiaraggi : Oggi ho incontrato ministra @AzzolinaLucia. Ci siamo confrontate su ripartenza in sicurezza del nuovo anno scolasti… - ItalianNavy : La nave scuola Amerigo Vespucci all’inaugurazione del nuovo #pontesangiorgio a #Genova. Comunicato stampa nr. 35 ?… - SM_Difesa : La nave scuola Amerigo Vespucci della #MarinaMilitare sarà presente alla cerimonia d’inaugurazione del nuovo… - NewsMondo1 : Scuola, il nuovo allarme dei presidi: “Servono 20mila aule in spazi alternativi” - sxbef : qui per dire che tra un mese dobbiamo entrare di nuovo a scuola, e ho detto tutto. -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola nuovo Diplomati magistrale in ruolo con riserva assunti di nuovo da concorso, Uil chiede di permettere la scelta della stessa sede di servizio Orizzonte Scuola Rientro in classe, il braccialetto vibra se l’alunno sta a meno d’un metro: il dispositivo piace a più d’una scuola

Sembra avere fatto proseliti l’iniziativa del braccialetto hi-tech, messo al polso di alunni e docenti, che vibra e si illumina quando i compagni si avvicinino a meno di un metro, introdotta da una sc ...

Franceschini, 103 mln per 11 nuovi Cantieri della cultura

ROMA - Dal Museo della lingua italiana e dalla Loggia Isozaki a Firenze alla Casa dei cantautori a Genova, dal Parco di Palazzo Te a Manotva all'Arsenale di Venezia: è di 103 milioni di euro (103.630.

Sembra avere fatto proseliti l’iniziativa del braccialetto hi-tech, messo al polso di alunni e docenti, che vibra e si illumina quando i compagni si avvicinino a meno di un metro, introdotta da una sc ...ROMA - Dal Museo della lingua italiana e dalla Loggia Isozaki a Firenze alla Casa dei cantautori a Genova, dal Parco di Palazzo Te a Manotva all'Arsenale di Venezia: è di 103 milioni di euro (103.630.