Scandalo legalizzato: deputati e presentatore Tv incassano bonus 600 euro (Di domenica 9 agosto 2020) Cinque deputati e un presentatore hanno intascato il bonus da 600 euro: ad accorgersene è stata la Direzione centrale Antifrode, Anticorruzione e Trasparenza dell’Inps. Nessun nome per ora, questione di privacy. Ci sono cinque deputati e un noto presentatore televisivo che, nonostante gli stipendi alti di parlamentari e Vip, hanno pensato bene di chiedere – ottendendolo – il bonus da 600 euro riservato alle Partite Iva. Nulla di illegale, si presume, ma se i parlamentari sono dipendenti dello Stato, come possono chiedere un bonus per gli autonomi? E poi, soprattutto, è una questione di etica, di morale. Cinque deputati hanno richiesto e ottenuto il ... Leggi su chenews

