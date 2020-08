Scandalo in politica, Bonus 600 euro, Di Maio: “vergogna, si dimettano” (Di domenica 9 agosto 2020) Cinque deputati e un presentatore hanno intascato il Bonus da 600 euro: ad accorgersene è stata la Direzione centrale Antifrode, Anticorruzione e Trasparenza dell’Inps. Ci sono cinque deputati e un noto presentatore televisivo che, nonostante gli stipendi alti di parlamentari e Vip, hanno pensato bene di chiedere – ottendendolo – il Bonus da 600 euro riservato alle Partite Iva. Secondo La Repubblica si tratta di tre esponenti della Lega, uno del Movimento 5 stelle e uno di Italia viva. Nulla di illegale, si presume, ma se i parlamentari sono dipendenti dello Stato, come possono chiedere un Bonus per gli autonomi? E poi, soprattutto, è una questione di etica, di morale. Cinque deputati hanno richiesto e ottenuto il Bonus Partite IVA da ... Leggi su chenews

