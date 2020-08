Savio (Ravenna) – Muore 40enne dopo un tuffo nella piscina dell’Hotel (Di domenica 9 agosto 2020) 40enne morto dopo tuffo in piscina in hotel del Ravennate. Un quarantenne di origine albanese è morto questa notte in seguito a un tuffo in piscina in un hotel-residence di Lido di Savio, sul litorale Ravennate. L’episodio si è verificato attorno alle 23 quando l’uomo, che si trovava a bordo piscina con alcuni familiari e … Leggi su periodicodaily

