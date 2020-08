Sarri Juventus, subito una squadra alla finestra per il tecnico toscano (Di domenica 9 agosto 2020) Sarri Juventus – Il tecnico toscano ha terminato, ieri, la sua avventura sulla panchina bianconera nonostante durata triennale del suo contratto. La dirigenza ha preferito ingaggiare Andrea Pirlo dopo la delusione maturata per la sconfitta contro il Lione. L’ex Napoli, però, avrebbe già una nuova squadra che potrebbe affidargli la direzione tecnica. Si tratta della Fiorentina di Rocco Commisso che, in realtà, ha confermato per la prossima stagione Giusepe Iachini. Juventus: Commisso corteggia Sarri Secondo il Corriere Fiorentino, l’allenatore di Figline sarebbe la prima scelta se l’ex Palermo dovesse avere delle difficoltà durante la prossima stagione. Sarri, infatti, sarebbe il nome per un progetto ... Leggi su juvedipendenza

