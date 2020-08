Sarri Juventus, l’ex allenatore tuona: “Agnelli senza pazienza” (Di domenica 9 agosto 2020) Sarri Juventus – La Juventus ha ormai ufficializzato Andrea Pirlo come nuovo tecnico.L’ex centrocampista prende il posto di Maurizio Sarri, anche se c’è qualcuno che già storce il naso per lo switch d’allenatore. Adesso gli addetti ai lavori si dividono: c’è chi difende il tecnico toscano e chi invece sta dalla parte dell’esordiente. Sarri Juventus, Sacchi tuona contro Allegri Intervistato dalla Gazzetta dello Sport Arrigo Sacchi ha voluto prendere le difese di Sarri etichettando il presidente Andrea Agnelli come impaziente. Ecco quanto affermato alla rosea: “Maurizio Sarri ha ereditato un team saturo e logorato da otto scudetti di fila e con ... Leggi su juvedipendenza

juventusfc : Ufficiale | Maurizio Sarri sollevato dall'incarico. - DiMarzio : #Juventus, esonerato Maurizio #Sarri - FabrizioRomano : Maurizio Sarri è stato esonerato: non è più l'allenatore della #Juventus ???? @SkySport - IMantrino : RT @NicolaRaiano: L'esonero di #Sarri è la scelta più logica possibile. Un allenatore che non ha mai convinto società e tifosi già dalle p… - SalvatoreSanna : Bel pezzo. Certo che é credibile quanti spifferi escano clamorosamente a esonero avvenuto. Oppure... #Sarri #Pirlo… -

Ultime Notizie dalla rete : Sarri Juventus Juventus-Sarri: quella battuta infelice, il fastidio di Ronaldo e i silenzi di Buffon Corriere della Sera Calcio italiano, perché fuori Italia anche la Juventus fa flop? Troppi stranieri, giocatori e allenatori

Le sconfitte pesano e chi ne fa subito le spese è Maurizio Sarri, il coach della Juventus che viene licenziato peggio di una cameriera. In meno di 24 ore, la società che pur comprando Ronaldo non ha ...

Il destino segnato di Sarri, uomo solo

La letteratura ci ha raccontato la solitudine del centravanti, dell’ala destra e del portiere. Ma il vero uomo solo del calcio, arbitro a parte, è l’allenatore. Quello che, alla resa dei conti, paga s ...

Le sconfitte pesano e chi ne fa subito le spese è Maurizio Sarri, il coach della Juventus che viene licenziato peggio di una cameriera. In meno di 24 ore, la società che pur comprando Ronaldo non ha ...La letteratura ci ha raccontato la solitudine del centravanti, dell’ala destra e del portiere. Ma il vero uomo solo del calcio, arbitro a parte, è l’allenatore. Quello che, alla resa dei conti, paga s ...