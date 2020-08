Sarri esonerato, blitz dei tifosi del Napoli allo Stadium: lo striscione (FOTO) (Di domenica 9 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorino – La notizia dell’esonero di Maurizio Sarri ha scatenato la fantasia e l’ironia dei tifosi del Napoli. Nel corso della notte a Torino, uno striscioni con messaggio nei confronti dell’ex tecnico bianconero è stato appeso da alcuni tifosi azzurri fuori l’Allianz Stadium. L’allenatore di Figline Valdarno è ancora contestato dai suoi ex tifosi che gli rinfacciano di aver cambiato idea sul club di Andrea Agnelli. “Parlavi di potere… ma il portiere del Palazzo non è il tuo mestiere”, recita così lo striscione apparso all’esterno dello stadio. Una dedica all’ex allenatore azzurro che ha tradito la propria filosofia “rinnegando” in ... Leggi su anteprima24

