Sardegna: Mura (Pd), ‘bene impugnazione legge che depotenzia tutela ambiente’ (Di domenica 9 agosto 2020) Roma, 9 ago. (Adnkronos) – ‘Bene l’impugnazione della legge regionale che depotenzia in modo pericoloso la tutela ambientale e paesaggistica del territorio sardo modificando il Piano paesaggistico regionale approvato dal centrosinistra. Sapevamo che il nostro governo non avrebbe fatto passare questo scivolone”. Lo afferma Romina Mura, deputata del Partito democratico. L'articolo Sardegna: Mura (Pd), ‘bene impugnazione legge che depotenzia tutela ambiente’ Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

PORTO TORRES. Sono nati a fine settembre 2019, poco prima del lockdown hanno trovato l'assetto definitivo. Sono i Fiore Nero, da metà gennaio riconosciuti ufficialmente dall’ufficio legale dei Nomadi.

