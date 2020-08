Santa Cristina e Bissone, furto di cosmetici alla logistica: 5 denunciati (Di domenica 9 agosto 2020) Santa Cristina e Bissone, Pavia, 9 agosto 2020 - Sono stati denunciati, in stato di libertà, per i reati di furto aggravato e ricettazione in concorso. Si tratta di 5 stranieri, 4 romeni tra i 25 e i ... Leggi su ilgiorno

sardanews : La porta principale per entrare nella storia della Sardegna, tra Losa e Santa Cristina - gessygi1 : RT @Andrea_Radic: Santa Cristina d’Aspromonte 9,51 a.m. Felice gironata a tutti. Piovosi e curiosi #sorrisi - RaffaeleRaimon2 : RT @Andrea_Radic: Santa Cristina d’Aspromonte 9,51 a.m. Felice gironata a tutti. Piovosi e curiosi #sorrisi - leone52641 : RT @Andrea_Radic: Santa Cristina d’Aspromonte 9,51 a.m. Felice gironata a tutti. Piovosi e curiosi #sorrisi - Raffaele_Gareri : Fare tutto come se vedessi solo il sole! @ Santa Cristina Village -

Ultime Notizie dalla rete : Santa Cristina Il pozzo sacro di Santa Cristina: la massima espressione architettonica della civiltà nuragica Sardegna Live Santa Cristina e Bissone, furto di cosmetici alla logistica: 5 denunciati

Santa Cristina e Bissone (Pavia) 9 agosto 2020 - Sono stati denunciati, in stato di libertà, per i reati di furto aggravato e ricettazione in concorso. Si tratta di 5 stranieri, 4 romeni tra i 25 e i ...

Juan Carlos in hotel ad Abu Dhabi? Riappare l’«impeccabile» Sofia

Era soltanto un anno fa. Il 27 agosto 2019 la regina Sofia usciva sorridente dall’ospedale dove il marito Juan Carlos, ormai re emerito di Spagna, era stato operato al polmone. Si avvicinava alla selv ...

Santa Cristina e Bissone (Pavia) 9 agosto 2020 - Sono stati denunciati, in stato di libertà, per i reati di furto aggravato e ricettazione in concorso. Si tratta di 5 stranieri, 4 romeni tra i 25 e i ...Era soltanto un anno fa. Il 27 agosto 2019 la regina Sofia usciva sorridente dall’ospedale dove il marito Juan Carlos, ormai re emerito di Spagna, era stato operato al polmone. Si avvicinava alla selv ...