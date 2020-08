Sampdoria, un positivo nella squadra Under 18 (Di domenica 9 agosto 2020) nella Sampdoria Under 18 è emerso un caso di positività al Covid. Si tratta del giovane attaccante classe 2002 Lorenzo Di Stefano. E’ stato lui stesso ad annunciarlo su Instagram: “Sono risultato anche io positivo al COVID-19. Non c’è nulla di cui vergognarsi, anzi, parlo perché voglio far passare il messaggio di stare il più attenti possibile visto che avrò contratto il virus da un asintomatico proprio come me. Volevo ringraziare tutti quelli che mi hanno scritto, mi sono arrivati già tantissimi messaggi. Ci tengo a rassicurarvi che sto bene”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

DiMarzio : Giovane attaccante della #Sampdoria positivo al #coronavirus - napolista : Sampdoria, un positivo nella squadra Under 18 Si tratta del giovane attaccante Lorenzo Di Stefano. E’ stato lui ste… - VoceGiallorossa : ??@sampdoria, positivo al COVID-19 l'attaccante Di Stefano dell'Under 18 - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: Giovane attaccante della #Sampdoria positivo al #coronavirus - violanews : Sampdoria, riecco l'incubo Coronavirus: positivo un attaccante dell'Under 18 - -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria positivo Coronavirus, torna l’incubo alla Sampdoria: un nuovo positivo Sampdoria News 24 SAMP, L'Under 18 Di Stefano positivo al Coronavirus

Lorenzo Di Stefano, attaccante della formazione under 18 della Sampdoria, è risultato positivo al Covid-19, senza però manifestare alcun sintomo. Ecco il post sul profilo Instagram: "Sono risultato an ...

Argentina, Ricky Alvarez positivo al Coronavirus: 16 casi totali, lunedì ripresa degli allenamenti

A poche ore dalla ripresa degli allenamenti, i club della Primera Division non hanno perso tempo e hanno colto l'occasione tra venerdì e sabato per effettuare i primi test per escludere casi positivi ...

Lorenzo Di Stefano, attaccante della formazione under 18 della Sampdoria, è risultato positivo al Covid-19, senza però manifestare alcun sintomo. Ecco il post sul profilo Instagram: "Sono risultato an ...A poche ore dalla ripresa degli allenamenti, i club della Primera Division non hanno perso tempo e hanno colto l'occasione tra venerdì e sabato per effettuare i primi test per escludere casi positivi ...