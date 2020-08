Salvini: “Sospensione subito per i deputati che hanno ricevuto il bonus”, tre su cinque sono leghisti (Di domenica 9 agosto 2020) Il leader della Lega, a margine del comizio della candidata Ceccardi a Viareggio, condanna i furbetti del bonus. “Che un parlamentare richieda questo bonus è una vergogna”, dichiara Salvini. Il caso dei parlamentari che hanno usufruito del bonus riservato ai titolari di partita Iva continua a far discutere. Anche dopo che, in seguito all’indiscrezione resa … L'articolo Salvini: “Sospensione subito per i deputati che hanno ricevuto il bonus”, tre su cinque sono leghisti proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

