Ronaldo, dalla Francia: "Incontro con il Psg". Ma la Juventus smentisce una sua partenza (Di domenica 9 agosto 2020) Non si placano le voci provenienti dalla Francia in merito al possibile trasferimento di Cristiano Ronaldo al Paris Saint Germai n . Dopo l'Equipe, che nei giorni pre Juventus-Lione aveva parlato del ... Leggi su quotidiano

capuanogio : #Juve fuori dalla #ChampionsLeague contro il #Lione. Non è bastato #Ronaldo che si è caricato sulle spalle una sq… - SkySport : RONALDO sterza e va sul sinistro? 'Rete! Rete! Gol meraviglioso'? ? Al 60' sinistro di Ronaldo dalla distanza: Lope… - Sport_Mediaset : Dalla Francia: contatto #Leonardo - #Mendes per portare #CR7 al #PSG. #SportMediaset - FrankRuJuve : @Djnc78 @panoz4ever @SCUtweet Questo quando si è egoisti e cocciuti. Ma come si fa a non capire che lo capivamo noi… - infoitsport : Cristiano Ronaldo via dalla Juventus: contatti PSG-Mendes -