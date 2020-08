Roma, pusher ai domiciliari continuava a fare ‘affari’ da casa: arrestato 43enne (Di domenica 9 agosto 2020) Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Stazione Roma Montespaccato hanno arrestato un 43enne Romano, in esecuzione di un’ordinanza di sostituzione della misura alternativa della detenzione domiciliare con la custodia in carcere, emessa in data 07/08/2020 dal Tribunale di Sorveglianza di Roma. L’uomo è stato raggiunto dai Carabinieri presso la sua abitazione in via Valle dei Fontanili, dove era sottoposto alla detenzione domiciliare per precedenti reati di droga. L’aggravamento della misura detentiva è stato deciso dall’Autorità Giudiziaria a seguito dell’arresto dell’uomo lo scorso 30 luglio sempre da parte dei Carabinieri della Stazione Roma Montespaccato che, durante una normale verifica circa la sua presenza in ... Leggi su ilcorrieredellacitta

