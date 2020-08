Roma, otto giovani positivi al Covid al rientro da una settimana di vacanza a Malta: attivato il tracciamento tra amici e parenti (Di domenica 9 agosto 2020) Erano stati in vacanza a Malta per una settimana. Al loro rientro, però, il 7 di agosto, qualcuno di loro ha accusato i sintomi influenzali. Da lì, la verifica col tampone e la scoperta: positivi al Covid-19. È successo a otto ragazzi tra i 17 e i 19 anni. A comunicarlo è stata la Asl Roma 3, che ora sta cercando di risalire ai contatti avuti dai giovani, che per fortuna al momento sembrano circoscritti. Qualche giorno fa si è verificato un caso simile con una comitiva di giovani tornate da un viaggio-premio, dopo l’esame di Maturità, a Pag, in Croazia. Due di loro, di Padova, sono risultate positive al coronavirus dopo che una delle due aveva febbre e mal di gola. Durante ... Leggi su ilfattoquotidiano

