Roma, in otto positivi al Covid dopo vacanza a Malta (Di domenica 9 agosto 2020) A Roma otto giovani sono risultati positivi al Covid dopo essere tornati da una vacanza a Malta. Attivato il “tracciamento” dei contatti avuti dai ragazzi. Tornano a Roma dopo una vacanza a Malta e risultano positivi al Coronavirus. otto giovani residenti nella Capitale ora sono in isolamento e osserveranno il classico periodo di quarantena. Subito attivati i controlli per ricostruire la rete dei contatti dei ragazzi nell’isola a sud della Sicilia, ma non solo. I giovani hanno tra i 17 e i 19 anni e, stando alle prime ricostruzioni, sarebbero entrati in contatto con un ristretto numero di persone durante la loro villeggiatura. Al ritorno dalla ... Leggi su bloglive

