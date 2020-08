Rivoluzione Juve, la rassegna stampa: le prime pagine dei giornali sul passaggio da Sarri a Pirlo [FOTO] (Di domenica 9 agosto 2020) E’ stata una giornata frenetica, quella di ieri. La Juve, in meno di 24 ore, ha difatti rivoluzionato l’area tecnica. In mattinata ha comunicato l’esonero del tecnico Maurizio Sarri, in serata ha annunciato il nuovo Andrea Pirlo. Una scelta che senza dubbio ha sorpreso tutti, per i modi, i tempi e per la decisione in sé di affidarsi ad un uomo che mai ha allenato prima d’ora. Le prime pagine di oggi non potevano non “buttare” giù questa super notizia: ecco la rassegna stampa odierna. Il racconto della giornata di ieri dei principali quotidiani sportivi. Sfoglia in alto la FOTOGALLERY.L'articolo Rivoluzione Juve, la rassegna stampa: ... Leggi su calcioweb.eu

FBiasin : Pagherà #Sarri - che certamente ha le sue responsabilità - ma questo è il fallimento di un progetto nato monco. In… - forumJuventus : ?? La rivoluzione in casa Juve potrebbe non riguardare solo Sarri, in discussione anche Paratici (SkySport) ?? - GoalItalia : ?? Rivoluzione Juve: via anche Paratici? ?? - CalcioWeb : Rivoluzione #Juve, la rassegna stampa: le prime pagine dei giornali sul passaggio da #Sarri a #Pirlo [FOTO] - - torinoggi : Rivoluzione Juve: il nuovo allenatore è Andrea Pirlo -