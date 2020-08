Ritrovato il corpo di Viviana, ma del piccolo Gioele ancora nessuna traccia (Di domenica 9 agosto 2020) Viviana e Gioele erano scomparsi, ormai, da cinque giorni. Nel pomeriggio di ieri, è stato Ritrovato un cadavere nel bosco di Caronia. I primi dubbi riguardavano il fatto che, nell’area, anche un’altra donna era scomparsa. Quest’ultima, però, è stata ritrovata a casa di un’amica. La fede nuziale – che reca l’incisione “Daniele” e l’inequivocabile data delle nozze – e un indumento che Viviana indossava spesso hanno fugato qualsiasi dubbio: è proprio di Viviana Parisi, la dj 43enne scomparsa insieme al figlio, il corpo che le forze dell’ordine hanno Ritrovato in un crepaccio, non lontano dall’autostrada dove la donna era stata vista per l’ultima volta. LEGGI ANCHE ... Leggi su giornalettismo

