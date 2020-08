Rita Rusic, il mini bikini non contiene il seno, fans in completo delirio (Foto) (Di domenica 9 agosto 2020) Rita Rusic è tra i personaggi pubblici più conosciuti in Italia. Produttrice televisiva, attrice e modella è nota in particolare per la sua unione con Vittorio Cecchi Gori con cui è stata sposata dal 1993 al 2000. Discussa protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello VIP, la Rusic è tornata sulla bocca di tutti, nelle ultime ore, per degli scatti in spiaggia che definire bollenti è davvero riduttivo. Rita Rusic, infatti, è stata paparazzata da uno dei settimanali italiani più noti mentre, in spiaggia, prende il sole con un bikini talmente mini da riuscire a coprirle a malapena i capezzoli. Praticamente con il seno a vista, la bella 60enne pare comunque orgogliosa delle sue forme ... Leggi su kontrokultura

zazoomblog : Rita Rusic fuori di seno Paparazzata senza filtri La 60enne al naturale - #Rusic #fuori #Paparazzata #senza - TRASHPERSON18 : #11 Rita Rusic (59 VOTI) (personaggio pazzesco ma poco bravo a giocare, anche la sua eliminazione avvenuta così pr… - cri_sofia : Elisa de Panicis, Rita Rusic, Carlotta Maggiorana >>> Stanza blu - salvatrash1 : Rita Rusic stile di vita. - pastaepatane : Anche io voglio un'amica come Rita Rusic che mi tagga nei suoi video sexy -

Ultime Notizie dalla rete : Rita Rusic Rita Rusic, il mini bikini non contiene il seno, fans in completo delirio (Foto) Kontrokultura Rita Rusic fuori di seno | Paparazzata senza filtri | La 60enne al naturale

Rita Rusic a 60 anni non smette mai di stupire e di ammaliare i suoi numerosi fan. Grande provocatrice, ora è andata letteralmente fuori “di seno”. Si vede “tutto”. Rita Rusic è da sempre una donna ...

Rita Rusic, vacanze bollenti: costume da capogiro e fisico scolpito a 60 anni

Rita Rusic fa scalpore in spiaggia, dove a 60 anni non ha paura di mostrare il suo fisico a favore di tintarella. La showgirl, ex signora Cecchi Gori, cede al micro bikini e, come Barbara d’Urso, si f ...

Rita Rusic a 60 anni non smette mai di stupire e di ammaliare i suoi numerosi fan. Grande provocatrice, ora è andata letteralmente fuori “di seno”. Si vede “tutto”. Rita Rusic è da sempre una donna ...Rita Rusic fa scalpore in spiaggia, dove a 60 anni non ha paura di mostrare il suo fisico a favore di tintarella. La showgirl, ex signora Cecchi Gori, cede al micro bikini e, come Barbara d’Urso, si f ...