Risultati NBA – Doncic show e Dallas stende Milwaukee, super LeBron non basta ai Lakers: Phoenix ancora imbattuti (Di domenica 9 agosto 2020) Grande successo nella notte NBA per i Dallas Mavericks che, grazie ad un super Luka Doncic, superano i Milwaukee Bucks con il punteggio di 136-132 al termine di un supplementare. Foto getty / PoolIl fenomeno sloveno chiude con una pazzesca tripla doppia, la diciassettesima in stagione, segnando 36 punti, 14 rimbalzi e 19 assist, suo nuovo massimo in carriera. Non male nemmeno la prestazione di Giannis Antetokounmpo, che realizza 34 punti con 13 rimbalzi e 5 stoppate, prima di uscire per falli nei secondi finali. Ennesima sconfitta nella bolla di Orlando per i Los Angeles Lakers, a cui non basta un ottimo LeBron James al rientro dopo aver saltato il match contro Houston. Sono 31 i punti segnati dal Prescelto, accompagnati da 8 rimbalzi e 7 assist ... Leggi su sportfair

