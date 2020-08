Rinnovo Ibrahimovic: quando arriverà la firma sul contratto (Di domenica 9 agosto 2020) Ibrahimovic sarebbe pronto a proseguire la sua carriera al Milan e giungere finalmente a una chiusura delle trattative in merito al Rinnovo Secondo quanto riportato da Tuttosport, nella settimana che verrà Zlatan Ibrahimovic dovrebbe firmare il Rinnovo contrattuale che lo legherà al Milan almeno per la prossima stagione. Bisogna capire se lo svedese avrà deciso di decurtarsi lo stipendio e se ci saranno clausole per il prolungamento del contratto, nodi che verranno sciolti a breve. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

