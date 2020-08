Rinnovo Donnarumma, arriva la clausola proposta da Raiola (Di domenica 9 agosto 2020) Rinnovo Donnarumma, arriva la clausola proposta da Mino Raiola: senza Champions il portiere via a 50 milioni di euro Mino Raiola ha proposto la clausola, probabilmente decisiva, per poter rinnovare il contratto di Gigio Donnarumma col Milan, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. L’agente del calciatore ha proposto una clausola, si legge: con il Milan eventualmente fuori dalla Champions League il portiere può partire con offerta da 50 milioni di euro. Nelle prossime settimane le parti in causa potrebbero incontrarsi per mettere il tutto nero su bianco. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Milan, Gigio Donnarumma pronto al rinnovo. Come riportato dal Corriere dello Sport, la firma del portiere sarebbe ad un passo ma con clausola rescissoria. Gianluigi Donnarumma sarebbe pronto a firmare ...

