Ricordati di Me | la trama del film in onda lunedì 10 agosto su Giallo

Mary Higgins Clark Collection: Ricordati di Me, il film in onda lunedì 10 agosto alle 21:10 su Giallo. trama e trailer del film. Lunedì 10 agosto 2020 sul canale Giallo (canale 38 del digitale terrestre) andrà in onda il film Giallo "Ricordati di Me" parte della serie di film per la televisione che fanno parte del ciclo Mary Higgins Clark: Collection. Collezione che prende il nome dall'autrice dei romanzi a cui si ispirano i film. Creato per la televisione francese, il film è diretto da Philippe Venault. L'appuntamento con il film è alle 21:10

L’8 agosto 1956 un tragico incidente si verificò nella miniera di carbone di Bois du Cazier. In quella che era allora la città di Marcinelle vicino a Charleroi in Belgio, morirono 262 persone. E 136 e ...

Il ladro di giorni è Riccardo Scamarcio. Trama e recensione.

Il ladro di giorni con Riccardo Scamarcio ruota intorno ad un impegno non mantenuto, ad un’assenza, ad un vuoto che resta incolmabile. Il cielo è limpido sopra il mare agitato della Puglia ed una gior ...

