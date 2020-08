Ricollocazione dei disoccupati, il programma della Lombardia nel mirino della Ue. La giunta Fontana chiede aiuto al governo e a Gentiloni (Di domenica 9 agosto 2020) Europa contro Lombardia. Un’altra grana, sinora passata sottotraccia, preoccupa da mesi la giunta Fontana. E rischia di far saltare quello che da anni è uno dei vanti della Regione: la Dote unica lavoro (Dul). Si tratta di uno strumento di politica attiva del lavoro che prevede un sostegno alla Ricollocazione dei disoccupati. Chi ha perso il posto si rivolge a un’agenzia per il lavoro privata o a un centro per l’impiego pubblico, viene formato e accompagnato alla ricerca di un nuovo lavoro. L’agenzia e il centro per l’impiego prendono dalla Regione un contributo “di processo” per le attività di formazione e presa in carico. E se il percorso si conclude con un contratto, anche un contributo “di ... Leggi su ilfattoquotidiano

callmegoodlife : RT @FabrizioSapia: Non so nulla della vicenda di @incontroolympia e commentare, pertanto, non avrebbe alcun senso. Spero solo nella ricollo… - ssimon1900 : RT @FabrizioSapia: Non so nulla della vicenda di @incontroolympia e commentare, pertanto, non avrebbe alcun senso. Spero solo nella ricollo… - Max_883 : RT @FabrizioSapia: Non so nulla della vicenda di @incontroolympia e commentare, pertanto, non avrebbe alcun senso. Spero solo nella ricollo… - FabrizioSapia : Non so nulla della vicenda di @incontroolympia e commentare, pertanto, non avrebbe alcun senso. Spero solo nella ri… - loureiro1966 : RT @FedericoDinca: #DecretoAgosto - Aumentata di 500 milioni la dotazione del Fondo nuove competenze che serve per le attività di formazion… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricollocazione dei Ricollocazione dei disoccupati, il programma della Lombardia nel mirino della Ue Il Fatto Quotidiano Regole anti-Covid: Il Consiglio dei Ministri approva con la formula “salvo intese” il Dl agosto

Il Consiglio dei Ministri n. 61 del 7 agosto 2020, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce ...

DL Agosto, le misure approvate dal Consiglio dei Ministri sul lavoro

Ieri, venerdì 7 agosto, il Consiglio dei Ministri ha approvato il cosiddetto Decreto Agosto che introduce «importanti agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate e ulteriori nuove indennità specific ...

Il Consiglio dei Ministri n. 61 del 7 agosto 2020, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce ...Ieri, venerdì 7 agosto, il Consiglio dei Ministri ha approvato il cosiddetto Decreto Agosto che introduce «importanti agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate e ulteriori nuove indennità specific ...