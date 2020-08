Ricky Alvarez positivo al Coronavirus: il comunicato del Velez (Di domenica 9 agosto 2020) Ricky Alvarez ha contratto il Coronavirus: il comunicato del Velez sulle condizioni di salute dell’ex calciatore della Sampdoria Ricky Alvarez, ex calciatore della Sampdoria, è stato colpito dal Coronavirus. Ad annunciarlo il Velez, sua attuale società. «I calciatori Ricardo Alvarez e Thiago Almada hanno avuto un contatto stretto con dei casi positivi e, dopo aver effettuato i controlli, sono a loro volta positivi al Coronavirus. I due giocatori si trovano in uno stato di buona stato di salute, rimangono in isolamento domiciliare e sotto controllo medico del club». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

