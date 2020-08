Ricciardi avverte: “L’Italia rischia seconda ondata prima dell’autunno” (Di domenica 9 agosto 2020) “L’Italia rischia una seconda ondata ancor prima dell’autunno. Camminiamo su una lama di rasoio. Mantenimento delle distanze, le mascherine e il lavaggio delle mani. Dove questo non è possibile, devono intervenire le regole. L’Italia rispetto ad altri Paesi ha ascoltato la scienza, almeno a livello nazionale. Il virus è indifferente alla politica. Contagia seguendo le sue regole, e i fatti hanno dimostrato che laddove si prendono decisioni divergenti dalla scienza, l’epidemia riprende forza”. Questo il duro avvertimento di Walter Ricciardi, professore di Igiene all’università Cattolica di Roma e consigliere del ministro della Salute, in un’intervista a La Repubblica sulla situazione del coronavirus. Leggi su sportface

“L’Italia rischia una seconda ondata ancor prima dell’autunno. Camminiamo su una lama di rasoio. Mantenimento delle distanze, le mascherine e il lavaggio delle mani. Dove questo non è possibile, devon ...Non c’è ancora nulla di ufficiale, ma gli indizi propendono per un Sebastian Vettel in direzione Aston Martin in vista del 2021 (ne avevamo parlato qui) La mossa del tedesco scatenerebbe un effetto do ...