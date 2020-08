Ricardo Alvarez positivo al Covid: il comunicato del Velez Sarsfiels (Di domenica 9 agosto 2020) Ricky Alvarez ha contratto il Covid-19. Il centrocampista argentino del Velez Sarsfiels, ex Inter, si è sottoposto al tampone, che ha evidenziato la sua positività al Coronavirus. L’ex calciatore dell’Inter ex Inter, ora in forza al Velez Sarsfield, è risultato positivo al tampone per il Covid-19. Lo ha comunicato lo stesso club sudamericano tramite un comunicato: “I calciatori Ricardo Álvarez e Thiago Almada sono stati a stretto contatto con casi positivi e, dopo aver eseguito i tamponi PCR durante questa settimana, sono risultati positivi“. “Attualmente i due giocatori godono di buona salute, potendosi allenare in casa con i rispettivi controlli medici da parte ... Leggi su sportface

