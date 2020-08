Riaperta la Val Ferret, rientrata l’allerta per il rischio crollo del ghiacciaio Planpincieux (Di domenica 9 agosto 2020) Dopo l’allerta per il rischio crollo del ghiacciaio Planpincieux dei giorni scorsi, il sindaco di Courmayeur Stefano Miserocchi ha riaperto oggi la Val Ferret. La decisione è stata presa dopo “il rientro nei parametri di rischio”, riscontrato dall’ultimo bollettino emesso dalla Fondazione Montagna Sicura. “La sicurezza delle persone è la prima attenzione che un’amministrazione deve garantire”, ha spiegato Miserocchi. Per questo le misure preventive di evacuazione “sono state necessarie”. “Sono vicino agli operatori della Val Ferret, alle persone sfollate e alla comunità intera coinvolta in queste ore nelle operazioni di allertamento ed evacuazione – ha proseguito il sindaco – ... Leggi su italiasera

