Repubblica: il Barcellona ha dimostrato il suo strapotere tecnico, tattico e pure politico (Di domenica 9 agosto 2020) Repubblica Napoli parla del Barcellona di Lionel Messi come un ostacolo insormontabile per il Napoli con il suo strapotere tecnico, tattico e pure politico. Si era del resto già compreso alla vigilia che sarebbe stata durissima spuntarla contro la corazzata catalana, quando Aurelio De Laurentiis aveva in tutti i modi chiesto all’Uefa di cambiare la sede della partita di ieri: sottolineando i rischi per l’emergenza Covid. Niente da fare: i blaugrana si sono messi di traverso e hanno preteso di giocare lo stesso nel loro mitico stadio, dove in un modo o nell’altro riescono sempre a prevalere sugli avversari di turno. Dopo la disfatta il Napoli è rientrato immediatamente nella notte con un volo e l’amaro in bocca di non essere ... Leggi su ilnapolista

repubblica : Champions, Barcellona-Napoli 3-1: Insigne non basta, Lenglet, Messi e Suarez spengono il sogno azzurro [di JACOPO M… - vvlnapoli : Il Napoli dice addio alla Champions: gli azzurri si inchinano a Messi. Il Barcellona vince 3-1: Dieci minuti all’al… - SouzaEluam : RT @repubblica: Champions, Barcellona-Napoli 3-1: Insigne non basta, Lenglet, Messi e Suarez spengono il sogno azzurro [di JACOPO MANFREDI]… - repubblica : Champions, Barcellona-Napoli 3-1: Insigne non basta, Lenglet, Messi e Suarez spengono il sogno azzurro [di JACOPO M… - repubblica : Champions, Barcellona-Napoli 3-1: Insigne non basta, Lenglet, Messi e Suarez spengono il sogno azzurro -