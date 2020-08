Regno Unito, Enel unica utility al mondo e unica azienda italiana nello sbmag (Di domenica 9 agosto 2020) Enel è stata inclusa nel London Stock Exchange Sustainable Bond Market Advisory Group (sbmag), unica azienda italiana e unica utility al mondo a far parte di questa iniziativa. sbmag comprende attori chiave del mercato che lavorano attivamente nel settore della finanza sostenibile per consigliare le aziende e gli investitori che cercano di attrarre capitali per la transizione verso un’economia a basse emissioni di CO2. Alberto de Paoli, CFO del Gruppo Enel, ha dichiarato: “La nostra partecipazione allo sbmag conferma la leadership e l’impegno di Enel nello sviluppo della finanza sostenibile. Continuiamo a ... Leggi su ildenaro

