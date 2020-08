Rapina in un albergo con pistola e mascherina nera con un teschio (Di domenica 9 agosto 2020) Rapina la notte scorsa in un albergo in via Panzani a Firenze: secondo quanto spiegato dalla polizia, un uomo, di carnagione bianca, armato di una pistola tipo revolver , al volto una mascherina nera ... Leggi su lanazione

Firenze, 9 agosto 2020 - Rapina la notte scorsa in un albergo in via Panzani a Firenze: secondo quanto spiegato dalla polizia, un uomo, di carnagione bianca, armato di una pistola tipo revolver, al vo ...

Choc a Pompei, tentano rapina in un B&B: una cliente riesce a chiamare il 112, 2 arresti

A Pompei i carabinieri della compagnia di Torre annunziata hanno arrestato per tentata rapina 2 persone. Sono le 4 del mattino e 5/6 persone a bordo di una punto blu con sopra un lampeggiante sono dav ...

