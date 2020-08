Ragazzina si ammala di Coronavirus, il fidanzato non potendo starle vicino, sta per tutta la quarantena sotto la sua finestra (Di domenica 9 agosto 2020) Una storia bellissima quella che ci apprestiamo a raccontare. Un 19 enne del Texas, Collin Ouellette, ha deciso di non abbandonare la sua Ragazzina di soli 17 anni Camila Baldasso che si era ammalata di Covid-19. Così non potendo starle vicino ha deciso di passare tutto il periodo di quarantena sotto la sua finestra. Subito dopo che aveva scoperto di essersi ammalata, il fidanzatino le aveva promesso che non l’avrebbe lasciata sola e così è stato. La ragazza, finalmente guarita, ha raccontato il periodo di quarantena passato sapendo che il suo fidanzatino non l’avrebbe mai abbandonata “Una notte abbiamo riposto a 100 domande che uno ha fatto all’altro. A volte mi ... Leggi su baritalianews

Ultime Notizie dalla rete : Ragazzina ammala Ragazzina si ammala di Coronavirus, il fidanzato non potendo starle vicino, sta per tutta la quarantena sotto la sua finestra Baritalia News Ragazzina si ammala di Coronavirus, il fidanzato non potendo starle vicino, sta per tutta la quarantena sotto la sua finestra

Un 19 enne del Texas, Collin Ouellette, ha deciso di non abbandonare la sua ragazzina di soli 17 anni Camila Baldasso che si era ammalata di Covid-19. Così non potendo starle vicino ha deciso di ...

Coronavirus, decuplicato il numero degli under 19 contagiati

Dopo il caso della comitiva di circa cento giovani (veneti e lombardi) che ha visto almeno 21 di loro contagiati una volta rientrati dalla Croazia, dove avevano festeggiato la maturità, altre segnalaz ...

Un 19 enne del Texas, Collin Ouellette, ha deciso di non abbandonare la sua ragazzina di soli 17 anni Camila Baldasso che si era ammalata di Covid-19. Così non potendo starle vicino ha deciso di ...Dopo il caso della comitiva di circa cento giovani (veneti e lombardi) che ha visto almeno 21 di loro contagiati una volta rientrati dalla Croazia, dove avevano festeggiato la maturità, altre segnalaz ...