Questa foto di Rocco Casalino? Bomba del re del gossip | A chi lo ho sentito | il portavoce ha detto che Ora si capisce tutto

Roberto D'Agostino è categorico sul suo seguitissimo sito Dagospia: "Rocco Casalino beccato da Chi mentre si consola con l'attore Gabriele Rossi". Rossi è un ex presenza fissa nella vita di Gabriel Garko che lo giudicava «un amico speciale al quale tengo molto. Io passo il tempo con chi mi fa stare bene». E perché mai un portavoce del nostro primo ministro Giuseppe Conte dovrebbe consolarsi con un amico giovane dalle belle speranze e dal bell'aspetto? Perché è saltato fuori che Casalino sarebbe solo, notizia rimbalzata dopo il putiferio documentato da tutti i giornali che hanno riportato che Josè Carlos Alvarez, il fidanzato storico di Casalino, ormai è ex, dopo essere caduto nel trading online.

Milano-Sanremo 2020: il belga Wout Van Aert ha vinto l'edizione condizionata dal Coronavirus (Foto e Video)

La gara, come sempre, si è risolta sul Poggio con una serie di azioni che sono partite fin dall’inizio dell’ascesa di via Duca D’Aosta. E' stato il belga Woult Van Aert a vincere la 111a edizione dell ...

Robecco sul Naviglio, trovato cadavere in un canale /FOTO

Robecco sul Naviglio (Milano), 9 agosto 2020 - Un corpo senza vita è stato rinvenuto questa mattina in un canale a Robecco sul Naviglio, lungo la strada che dal cimitero porta alla frazione di di Cast ...

