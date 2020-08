Pulizia straordinaria dei portici a Meldola, per migliorare il decoro del centro (Di domenica 9 agosto 2020) Pulizia straordinaria dei portici del centro storico a Meldola. Nei giorni scorsi l'Amministrazione Comunale ha effettuato una Pulizia straordinaria con il lavaggio dei portici in Via Roma, Via Cavour ... Leggi su forlitoday

sehmagazine : #Cagliari, completata la pulizia straordinaria di viale La Playa. Il Comune, in collaborazione con le Ferrovie dell… - Comune_Cagliari : Completata la pulizia straordinaria di viale La Playa Il Comune, in collaborazione con le Ferrovie dello Stato, ha… - IngegneriCC : Si parla di 43,5 milioni di euro per il 2020, per consentire alle #scuole di dotarsi di materiali per la pulizia st… - UTILITALIA : #Utilitalia promuove 'Let’s Clean Up Europe 2020' campagna europea contro il littering e l’abbandono dei #rifiuti C… - pl_ciampino : -

Ultime Notizie dalla rete : Pulizia straordinaria Pulizia straordinaria dei portici a Meldola, per migliorare il decoro del centro ForlìToday Nubifragio su Messina, frana sulla Panoramica: paura ma nessun ferito

Il maltempo ha investito Messina. Allagamenti, detriti, disagi per gli automobilisti. E a causa della bomba d'acqua che si è abbattuta sulla città sono caduti terra e detriti dalla collina sopra la Pa ...

Marcella Carlisi: il sistema differenziata deve crescere!

Il sistema differenziata deve crescere. Non è sicuramente colpa della Regione se la città è sporca: la colpa è di questa amministrazione! La TARI alta? Anche questa è una colpa della amministrazione c ...

Il maltempo ha investito Messina. Allagamenti, detriti, disagi per gli automobilisti. E a causa della bomba d'acqua che si è abbattuta sulla città sono caduti terra e detriti dalla collina sopra la Pa ...Il sistema differenziata deve crescere. Non è sicuramente colpa della Regione se la città è sporca: la colpa è di questa amministrazione! La TARI alta? Anche questa è una colpa della amministrazione c ...