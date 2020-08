Puglia, Liviano non si ricandida: 'Non voterò per Emiliano, lui vuole solo yes-man' (Di domenica 9 agosto 2020) Bari - Gianni Liviano è l'unico dei consiglieri regionali di maggioranza che non si ricandiderà. Tarantino, di estrazione cattolica, ha vissuto la breve e tumultuosa parentesi di assessore alla ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Bari - Gianni Liviano è l’unico dei consiglieri regionali di maggioranza che non si ricandiderà. Tarantino, di estrazione cattolica, ha vissuto la breve e tumultuosa parentesi di assessore alla Cultur ...

Ok al Parco del Mar Piccolo

«Da quel giorno – ricorda an­cora Liviano – è partito l’iter coordinato dall ... «Abbiamo raggiunto un risultato straordinario per la Puglia e l’intera provincia di Taranto: il Parco del Mar Pic­colo ...

